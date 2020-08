Tikhanovskaya, Europa aiuti ad aprire dialogo con Minsk

(ANSA) – MOSCA, 14 AGO – La candidata bielorussa alla presidenza Svetlana Tikhanovskaya ha proposto di istituire un Consiglio di coordinamento per garantire il passaggio di potere in Bielorussia. “Dati gli eventi che si stanno verificando nel Paese e la necessità di adottare misure urgenti per ripristinare lo stato di diritto in Bielorussia, io, Svetlana Tikhanovskaya, sto avviando l’istituzione di un Consiglio di coordinamento per garantire la transizione del potere”, ha detto Tikhanovskaya in una dichiarazione citata da Interfax. Tikhanovskaya ha poi chiesto ai Paesi europei di mediare affinché si apra un dialogo con le autorità bielorusse. (ANSA).