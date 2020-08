Frana in Valmalenco:indagini per omicidio e disastro colposi

(ANSA) – SONDRIO, 14 AGO – Sulla tragedia di Chiareggio, in Valmalenco, dove mercoledì pomeriggio una frana ha investito un’auto uccidendo tre turisti della provincia di Varese, tra cui una bambina, e ferendone in modo grave altri due, tra cui un bimbo, è ufficialmente aperta un’inchiesta della Procura di Sondrio per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Il titolare del fascicolo, al momento a carico di ignoti con indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Comando provinciale di Sondrio, è il sostituto Stefano Latorre della Procura del capoluogo valtellinese. Non ci sono, al momento, iscritti nel registro degli indagati. (ANSA).