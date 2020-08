L’Europa torna a chiudersi. Stop discoteche in Spagna

ROMA. – L”Europa torna a chiudere le sue frontiere interne per difendersi dall’impennata di casi di coronavirus in alcuni Paesi e, nonostante l’appello di qualche giorno fa della Commissione Ue ad evitare azioni non coordinate, è già anarchia.

Nel mirino delle nuove misure attuate da alcuni Paesi ci sono la Francia e la Spagna, dove nelle ultime settimane sono aumentati i contagi da Covid-19 ma anche Croazia, Grecia e Malta. Tutti luoghi presi d’assalto da quei turisti europei che hanno deciso di sfidare la pandemia e di trascorrere le vacanze lontano da casa.

Tra le prime mete c’è la Spagna che nelle ultime 24 ore ha registrato 3.000 nuovi casi di Covid-19. E proprio sul turismo, settore fondamentale per l’economia spagnola, il governo di Madrid è stato costretto a imporre un giro di vite con la decisione di chiudere di discoteche e club nel tentativo di mettere un freno alle follie notturne.

Vietato anche il fumo per strada se non può essere rispettata la distanza di 2 metri. In tutto 11 nuove norme annunciate dal ministro della salute Salvador Illa che ha anche raccomandato agli spagnoli di limitare gli incontri ad un massimo di 10 persone e di fare test frequenti nei centri sociali e sanitari.

Intanto dopo Gran Bretagna e Italia, anche la Germania ha inserito la Spagna fra le zone a rischio, ad eccezione delle Canarie. La decisione comporta per i tedeschi che rientrano dalla vacanze il test e la quarantena fino al risultato.

La Germania dal canto suo debe affrontare il numero più alto di contagi dal primo maggio, 1.449, e l’allerta nelle scuole. Dopo il caso di Berlino, a due giorni dalla riapertura 12 istituti in Nordreno-Vestfalia risultano colpiti dal coronavirus. Due hanno già dovuto richiudere i battenti, mentre nelle altre dieci scuole sono state previste chiusure parziali, con gruppi e classi in quarantena.

L’altro osservato speciale è la Francia che il governo britannico ha inserito nella lista dei Paesi a rischio imponendo a chi rientra due settimane in quarantena. Un provvedimento che ha irritato Parigi – il ministro agli Affari europei ha promesso a Londra “reciprocità” – e scatenato il caos nei trasporti. Eurotunnel ha fatto sapere che i treni dalla Francia alla Gran Bretagna con il posto per le auto sono prenotati fino a domenica mattina e ha anche avvertito i passeggeri di non presentarsi in stazione senza biglietto.

Mentre il prezzo dei pochi posti rimasti sull’Eurostar sono saliti alle stelle: il biglietto più economico da Parigi a Londra si vende adesso a 209,50 sterline (circa 232 euro). In aumento anche i biglietti degli aerei con la tratta Parigi-Londra venduta a 6 volte il prezzo normale e la maggior parte dei posti esaurita in pochi minuti dall’annuncio di Downing Street. Il prezzo più economico offerto dalla British Airways è 450 sterline (circa 498 euro), Air France 531 sterline.

D’altra parte il governo francese è consapevole della pericolosità della situazione in patria, in questi giorni è stato superato il picco dei 2800 contagi, tanto da aver deciso di classificare i dipartimenti di Parigi e Marsiglia come zone ad alto rischio contagio da coronavirus autorizzando così i prefetti locali ad adottare misure più restrittive. Nelle due città è già in vigore l’obbligo di mascherina anche all’aperto in aree particolarmente affollate.

Resta alta la curva dei contagi anche in Romania, il Paese dei Balcani più colpito, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.415, con il totale salito a 68.046. In Croazia, dopo il forte balzo di nuovi contagi, tutti i locali notturni e bar dovranno chiudere a mezzanotte.

La maggioranza dei casi infatti è legata alla vita notturna sulla costa adriática croata, dove sono in vacanza circa 900 mila turisti, quasi tutti stranieri.

