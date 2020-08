Colapsa nuevamente refinería El Palito

CARACAS – La planta de craqueo catalítico (FCC) de la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, quedó fuera de servicio el miércoles 12 de agosto por una fuga en una de sus válvulas de seguridad que forzó a detener la producción de combustible.

Operadores de la refinería filial de Pdvsa confirmaron la paralización de la planta de FCC y afirmaron que se mantienen trabajando para sustituir la válvula dañada y así poder reactivar las operaciones, aunque hasta la madrugada de este 13 de agosto no se había resuelto.

“La planta de FCC es el corazón de la refinería, sin ella no hay gasolina, pero está de “mírame y no me toques” por tantos años de desinversión y falta de mantenimiento, estamos pagando las consecuencias; ahora acabamos de reparar, otra vez, las plantas de crudo y vacío que se paralizaron el fin de semana, cuando resolvimos eso colapsó de nuevo la planta de craqueo catalítico; el panorama es preocupante”, dijo uno de los técnicos consultados bajo anonimato.

Asimismo, informaron que esperan poder reactivar la planta de FCC en las próximas horas, dado que es esta la única forma de reiniciar la producción de gasolina en el país.

La refinería El Palito, con capacidad de 140.000 bpd, había vuelto a operar en la madrugada del 3 de agosto tras 13 días de paralización, pero solo al 7% de su capacidad instalada, lo que representaba entre ocho y 10 mil barriles diarios de gasolina que, de acuerdo a los trabajadores, luego aumentó 22.000 bd, antes de que se paralizara nuevamente.

Anteriormente, la producción de combustible en dicha refinería se había detenido el 21 de julio, cuando se detectaron fugas en el craqueador catalítico de fluidos y la torre de destilación, solo horas después de conocerse que la refinería estaba produciendo hasta 20.000 bpd de gasolina de 87-91 octanos.

Este nuevo colapso complica más el abastecimiento de combustible en el país, ya fuertemente afectado por los continuos problemas de paralización y producción, más la afectación de las sanciones de EEUU. Las reservas de los cargamentos iraníes, ya se agotan.

En diferentes zonas del país se han alzado protestas por la grave escasez de gasolina que exige a los ciudadanos a pasar largas horas en colas para surtir. Según el Centro de Comunicación de la presidencia interina de Juan Guaidó, este miércoles se registraron manifestaciones en al menos seis estados.

Asimismo corren el mismo riesgo de inmovilidad sectores priorizados como el de los alimentos que se les dificulta transportar las producciones hasta su destino final.