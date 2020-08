Defensa de Saab asegura que su extradición a EEUU será difícil

CARACAS – Este jueves, Baltasar Garzón, abogado del empresario colombiano, Álex Saab, aseguró que Estados Unidos está instrumentando a la jurisdicción Cabo Verde para conseguir un objetivo político en su “guerra” contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo dijo en una entrevista exclusiva que concedió a la emisora estatal caboverdiana, RCV. Insistió que Cabo Verde no puede permitir esta acción “expansiva” para conseguir fines políticos a través de la “persecución política”.

El abogado indicó que los hechos que se imputan a sus representado “son claramente inconsistentes”. Destacó que la decisión de Cabo Verde de extraditar a Saab tendrá una apelación.

“Ahí volvemos a plantear seriamente el carácter político de este caso, la necesidad de que las autoridades judiciales de Cabo Verde entren a fondo en la realidad (…) Yo sé que es difícil comprender la magnitud de la confrontación de EEUU contra Venezuela, pero aquí está en juego la vida y la libertad de una persona a la que, de momento, no se ha demostrado ni una sola de las acusaciones que EEUU le hace”, explicó.

Garzón insistió en que ejercerá todos los derechos de Saab y empleará todos los mecanismos tanto nacionales como internacionales para que la extradición a EEUU no se vuelva realidad.

Sostuvo que la estrategia de la defensa del empresario se centra en el recurso de apelación y que agotarán otras instancias jurisdiccionales internacionales cuando el momento sea oportuno.

“Que no le quede duda a la Administración Trump que esto no va a ser fácil, que puede tardar mucho tiempo y que, en todo caso, esperemos que no sea un instrumento de utilización política en esta campaña electoral a la que estamos asistiendo y que tantos obstáculos está suscitando por parte de la administración norteamericano, puntualizó.