CARACAS – El presidente interino Juan Guaidó reiteró que los principales partidos de la oposición no participarán en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre por considerar que son un fraude, a pesar del llamado realizado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) a participar en las mismas.

“Ya el pueblo lo sabe, pero no está de más recordárselo a la dictadura, no vamos a participar en fraudes, como no participamos en la farsa de 2018”, escribió en Twitter.

Subrayó que hay que “vencer a la dictadura” solo es factible siguiendo las vías fijadas, que pasan por “aglutinar y movilizar a la mayoría del país en una ruta que facilite la transición”.

“Y ese es el siguiente paso, reconstruir el pacto unitario que ha demostrado efectividad, tal y como en 2015 y 2018”, señaló.

Recordó las “condiciones mínimas” para participar en las parlamentarias, un Consejo Nacional Electoral “independiente”, el fin de la intervención e inhabilitación de partidos y dirigentes de la oposición y una observación internacional “calificada”.

“Vamos a luchar por un desenlace y una transición. Esa es nuestra lucha, poner fin a la usurpación, instaurar la transición con un gobierno de emergencia y tener elecciones libres. Vacilar es perdernos”, apuntó.

Guaidó ha reaccionado de esta manera al comunicado emitido el pasado lunes por la CEV en el que defiende que “es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales, con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y con un basamento ético que respete el voto ciudadano”.

“Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan”, puntualizó.

Un giro inesperado

Los principales partidos de la oposición venezolana, se han expresado siguiendo la línea de Guaidó. El llamado G4, que forman Voluntad Popular, al que pertenece el presidente encargado, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

María Corina Machado le respondió a la CEV: “Claudicar no es una opción, ni ciudadana ni cristiana”

“Yo lo tomo como un llamado de atención sobre la estrategia”, dijo, el diputado de AD Édgar Zambrano. “No creo que la Iglesia abone para validar lo malo, no creo que esté accionando para validar lo que es desigual, no creo que nos esté invitado a participar en un fraude, nos invita a reflexionar”, indicó.

Por su parte, William Barrientos, diputado de UNT, expresó su respeto por el comunicado de la CEV, pero no lo comparte “porque cuando se ultraja la ley se le niega constitucionalmente el derecho a participar a los venezolanos de manera transparente” en unas elecciones. Sin embargo, subrayó que “aquí nada está cerrado”.

La Iglesia

La CEV manifestó que se muestra consciente de “las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral”, pero sostiene que “la decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional” y “hace crecer la fractura político-social”.

En ese sentido, exhorta a la oposición a “asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas” por la vía electoral, convencida de que, “a pesar de las irregularidades”, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno”.