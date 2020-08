Referendum, +Eu: “Dal No alternativa a populisti e sovranisti”

ROMA. – “Al Referendum, in modo plastico, il fronte dell’opposizione sovranista di Lega e Fratelli d’Italia si compatterà con quello populista di Governo, M5S e PD: uniti per il trionfo dell’antipolitica con il taglio dei parlamentari. Europeisti, liberaldemocratici, ecologisti, riformisti si troveranno sul fronte opposto, quello della politica per un’Italia europea e voteranno No. Può essere un buon inizio di un’alternativa politica”. Lo dichiara il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.