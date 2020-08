Gp Spagna: Mercedes in prima fila, male le Ferrari

ROMA – Prima fila targata Mercedes nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmeló, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Nona la Ferrari di Charles Leclerc. Solo undicesima l’altra Rossa di Sebastian Vettel, eliminato nel Q2.

Terza posizione sulla griglia di partenza per la Red Bull di Max Verstappen che ha preceduto le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll. Sesta l’altra Red Bull di Alexander Albon, poi le due McLaren del futuro ferrarista Carlos Sainz e di Lando Norris. Chiude la top ten la Alpha Tauri di Pierre Gasly, mentre è quattordicesima la prima delle Alfa Racing con Kimi Raikkonen. Ultimo il pilota di Martina Franca Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo.

Ferrari ancora molto indietro con Leclerc arrivato all’ultima fase della qualifica con solamente un treno di gomme soft nuove. Il monegasco ha così effettuato un primo tentativo con pneumatici usati fermando i cronometri a 1’17″297. Una volta rientrato al box, sulla sua SF1000 è stato montato l’unico set di gomme Soft a disposizione con il quale il monegasco ha migliorato il proprio tempo scendendo a 1’17″087.

Questo riscontro, appena tre millesimi più lento di quello di Norris, gli è valso la nona posizione sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. “Non sono contento, abbiamo iniziato bene ma più andavamo avanti più perdevo l’anteriore. E’ peggiorata nella sessione, dobbiamo analizzare e capire perché. Non abbiamo fatto scelte, abbiamo preso setup migliore sul giro completo. E’ così – conclude Leclerc – Dico sempre che è difficile, ma sono ottimista. non sarà facile, perché dall’11/sima posizione in poi partono con gomme diverse e strategia sarà ottimale, vedremo”.