Accoltellamento in discoteca nel Riminese, 2 ragazzi feriti

(ANSA) – RIMINI, 16 AGO – È degenerata in un accoltellamento una lite tra due gruppi di ragazzi italiani questa mattina all’alba, intorno alle 6, in una discoteca del Riminese. Due ragazzi sono rimasti feriti anche se non versano in condizioni particolarmente gravi. L’episodio è avvenuto nella discoteca Villa delle Rose di Misano Adriatico, locale che a inizio agosto era stato chiuso per cinque giorni come misura accessoria alla contravvenzione di 800 euro per assembramenti. Da una prima ricostruzione dei carabinieri di Riccione, che indagano, la lite sarebbe scoppiata vicino al bagno della discoteca. Qualcuno avrebbe estratto un coltello e due giovani sono rimasti feriti: il più grave – ma non in pericolo di vita – è stato portato all’ospedale di Rimini, mentre l’altro al nosocomio di Riccione. (ANSA).