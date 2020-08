(ANSA) – NEW YORK, 16 AGO – Jared Kushner, il genero consigliere di Donald Trump, è ottimista sulle chance di rielezione del presidente: “siamo in una posizione migliore di quella del 2016”, ha detto in un’intervista a Cbs. “Abbiamo un milione e mezzo di volontari sul campo e uno staff retribuito di 1.500 persone. Riteniamo di avere una grande opportunità”, aggiunge Kushner. (ANSA).