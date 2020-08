(ANSA-AFP) – MINSK, 17 AGO – Svetlana Tikhanovskaya si è detta pronta a guidare la Bielorussia. “Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità e ad agire da leader nazionale “, ha dichiarato in un video la candidata anti-Lukashenko rifugiata in Lituania, ricordando di non aver mai voluto diventare “una politica ma che il destino ha voluto” che si trovasse i”n prima linea contro l’arbitrarietà e l’ingiustizia”. (ANSA-AFP).