Calcio: Thiago Alcantara lascia il Bayern per il Liverpool

(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, ha raggiunto un accordo per trasferirsi al Liverpool nelle prossime quattro stagioni. Lo rivela RMC Sport. Secondo l’emittente, l’accordo fra il calciatore 29enne e la squadra inglese è ormai concluso, mancherebbe solo l’ufficializzazione. Lo stesso Thiago Alcantara, ex Barcellona, nonché figlio dell’ex Lecce e Fiorentina, Mazinho, ha già comunicato a diversi compagni di squadra del Bayern Monaco il proprio trasferimento nel club neocampione d’Inghilterra e ancora per qualche giorno campione d’Europa in carica. (ANSA).