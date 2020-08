Si stacca portellone traghetto Lampedusa in fase ormeggio

(ANSA) – PALERMO, 17 AGO – Il portellone di poppa del traghetto di linea “Sansovino” della Caronte&Tourist, partito da Lampedusa e diretto a Porto Empedocle, s’è staccato ed è finito in mare durante l’ormeggio nel porto di Linosa. A Bordo ci sono circa 150 passeggeri e 80 migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni sull’isola, erano state completate le operazioni di carico e imbarco a Linosa quando i cavi del portellone si sono spezzati ed è rimasto ancorato alle sole catene finendo in mare. Si registrano tensioni: i passeggeri protestano per il ritardo e perchè non sanno se torneranno a Porto Empedocle con la stessa nave o sarà necessario un trasbordo. “La situazione è sotto controllo – spiegano dalla Caronte&Tourist – Si è spezzato un cavo che reggeva il portellone. Entro un’ora sapremo se il guasto sarà riparato o manderemo una nuova nave per proseguire il viaggio di ritorno”. (ANSA).