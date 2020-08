Usa 2020: Warren, siamo uniti e lo dimostreremo

(ANSA) – WASHINGTON, 17 AGO – “Siamo uniti e lo dimostreremo questa settimana. Lo dimostreremo a novembre”: in una intervista tv la senatrice progressista ed ex candidata presidenziale Elizabeth Warren ha lanciato un primo messaggio di unità in vista della convention dem, che inizia oggi e dove interverrà mercoledì. “Guardate dove sono i candidati sulle grandi questioni: Joe Biden e Kamala Harris vogliono espandere la previdenza sociale, cancellare un bel pezzo di prestiti studenteschi e allargare l’accesso all’assistenza all’infanzia. Dove stanno Donald Trump e i repubblicani su questi temi?”. (ANSA).