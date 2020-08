Conindustria: “Para producir se necesita continuidad”

CARACAS – Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), hizo un llamado a revisar los procedimientos implementados para afrontar la pandemia de covid-19 y adoptar uno que haga cumplir los protocolos de bioseguridad, que evite el cierre de industrias y negocios. “Combatamos el virus produciendo con responsabilidad”.

A su juicio, el plan de cuarentena “7 + 7” no cumple con estos requisitos porque se necesita continuidad. “La economía es un ser integrado, como un cuerpo humano, no puede trabajar si le falta un pulmón o el hígado, pero hay que cuidar a la gente, que el virus no se expanda y ser mano dura con quienes no cumplan las normas”, señaló.

Criticó que se le exija respetar las normas al sector formal de la economía de forma estricta, pero en el informal casi no hay controles o no existen. “Ciertas zonas de Caracas y en el Metro no hay ningún tipo de control”, dijo. “Con la informalidad no se desarrolla un país”, reiteró.

Enfatizó que la propuesta del sector industrial es “mantener la apertura de todos los negocios, ya en el mundo entero estos cierres generales de ciudades y negocios no se están llevando a cabo, se están realizando campañas de concientización para que se tomen las medidas para combatir la pandemia”.

“Si no tienes trabajo ni ingreso te puedes morir de hambre, pero que te toque el virus es solo una probabilidad”, comentó.

Informó que en un encuentro con la ministra de comercio Eneida Laya Lugo, expusieron el estudio hecho por el sector industrial. “Tomamos los protocolos de grandes empresas en el mundo e hicimos un protocolo actualizado para Venezuela, es decir criollizado, les gustó muchísimo, pero luego no han habido nuevos contactos”, expresó.

En lo que se refiere al tema de la gasolina lo calificó como muy grave debido a que afecta directamente a la producción del sector industrial.

Reactivación en flexibilización

Por su parte, el Ministerio de Comercio informó a través de la ministra Eneida Laya Lugo que 80% de la economía se activó en semana de flexibilización.

En nota de prensa, se detalla que durante ese período 84 áreas del sector construcción se mantuvieron activas, lo que representó un 73% del total, mientras que solo el 27% estuvo inactivo, correspondiendo a 31 áreas.

Asimismo, el 85% de los sectores económicos priorizados en los centros comerciales abrieron sus puertas cumpliendo con todas las medidas de prevención contra el Covid-19. Solo un 15% incumplieron con lo establecido por los organismos del Estado.

Evitar la quiebra

La Junta directiva de Fevelicor, el gremio de licoreros venezolano, solicita la flexibilización para el sector y ser incluidos en el plan 7+7, que lleva adelante el gobierno de Nicolás Maduro, manifiestan que dicho sector es uno los que más impuestos y empleos generan en el país y así evitar la quiebra.

La educación y conciencia ciudadana es fundamental para detener el virus y el sector público y privado deben trabajar de la mano para garantizar el éxito, indica un comunicado de Fevelicor.

“No han sido 48 horas, ni una quincena de impedimentos para trabajar, sino 152 largos días de desolación y desesperanza donde más de 50.000 familias en el país resultan afectadas para poder llevar el pan a nuestros hijos y familias. Los licoreros al igual que el resto de las empresas venezolanas necesitamos gozar del apoyo de las autoridades para abrir nuestros establecimientos y así prestar el servicio a los ciudadanos de nuestras comunidades”, reza el comunicado.

El gremio sostiene que “como empresas legales y generadoras de empleo, ser incluidos en la flexibilización del 7+7, y cumpliendo con nuestros deberes de forma responsable y preventiva de las normativas de bioseguridad, seremos parte activa para combatir la pandemia sin descuidar el bienestar de nuestras familias”.