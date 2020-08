Bolivia: morta la sorella dell’ex presidente Morales

LA PAZ. – Esther Morales de Willcarani, sorella maggiore dell’ex presidente boliviano Evo Morales, è morta ieri in un ospedale di Oruro a causa di molteplici patologie aggravate dall’effetto del Covid-19. Lo riferisce il giornale La Patria.

L’ex capo dello Stato ha espresso il suo dolore via Twitter sottolineando che “Mi addolora non poter rendere l’estremo saluto a mia sorella, che per me era come una madre. Avrei voluto ringraziarla per il suo amore, la sua onestà ed il coraggio”.

Esther, ha concluso, “mi ha accompagnato e sofferto chiedendo la mia libertà anche quando, nel 2020 ad Oruro, sono stato incarcerato”.

Dall’Argentina, dove si trova esule sperando di poter tornare a La Paz con una vittoria elettorale il 18 ottobre, Morales ha sostenuto di non poter vedere per l’ultima volta sua sorella a causa dell'”odio, il razzismo e la persecuzione politica”.

La presidente ad interim boliviana, Jeanine Anez, ha manifestato via Twitter “i sentimenti di solidarietà” per la famiglia di Morales, aggiungendo che “la salute, la vita, e la tristezza per una morte sono cose che vanno oltre la politica”.