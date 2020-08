G7: migliora economia, si valutano aiuti a Libano

NEW YORK. – Il G7 non esclude un’estensione del congelamento dei debiti dei Paesi più bisognosi e colpiti dal Covid al 2021. E nel frattempo incoraggia i creditori bilaterali a dare corso a quanto finora pattuito dal G20 per venire incontro ai beneficiari dell’accordo.

Nel corso di un riunione virtuale i ministri delle finanze dei sette grandi hanno anche discusso la possibilità di un “sostegno alla popolazione del Libano”, dopo l’esplosione a Beirut dello scorso 4 agosto. L’appuntamento virtuale, ospitato dal segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, è stato anche l’occasione per fare il punto sull’attuale situazione económica e sulle varie risposte nazionali e internazionali all’emergenza coronavirus.

I ministri hanno constato “un miglioramento delle condizioni fra le economie del G7”, si legge in una nota del Tesoro americano. Parla di uno “scenario economico globale meno pessimista del previsto per i ministri delle finanze del G7” anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Il titolare di Via XX Settembre riferisce anche dell’accordo su un “impegno comune per la produzione e la distribuzione su vasta scala di vaccini anticovid” e per un “continuo supporto ai paesi più fragili e indebitati. Con un’attenzione speciale per il Libano”.

Le osservazioni del G7 arrivano in una giornata nera per il Giappone, che ha visto il pil crollare del 7,8% nel periodo aprile-giugno, in quello che è il terzo trimestre consecutivo di contrazione. Il secondo trimestre comunque è stato nero per tutti i paesi del G7 che ora sperano però nell’atteso rimbalzo del terzo trimestre, quello segnato dalle graduali riaperture delle economie dopo l’emergenza coronavirus.

Segnali di ottimismo si colgono dai dati economici, ma la strada resta insidiosa e in salita, soprattutto per gli Stati Uniti. I contagi negli States continuano a galoppare e lo stallo delle trattative in Congresso su nuovi stimoli all’economia addensano nubi sulle prospettive economiche nell’anno elettorale. I 3.000 miliardi di dollari già iniettati nell’economia hanno limitato i danni ma milioni di americani restano senza lavoro e rischiano di perdere anche l’abitazione nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo politico in grado di congelare ulteriormente gli affitti e i mutui.

Wall Street finora ha tenuto continuando a correre di fronte a tutte le avversità ma il timore è che l’incertezza politica, con l’avvicinarsi del voto del 3 novembre, prenda il sopravvento soprattutto nel caso in cui un risultato certo del voto non sia inmediatamente disponibile.

Anche in Europa l’incertezza resta alta, con i casi di coronavirus tornati a crescere in diversi paesi facendo scattare restrizioni e controlli per i viaggiatori, in quello che potrebbe essere un ulteriore colpo all’industria del turismo, già penalizzata quest’anno dall’assenza degli americani.

Come messo in evidenza dal direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, lo scorso mese l’economia mondiale si sta rafforzando ma “non siamo ancora fuori guai”, “siamo in una nuova fase della crisi che richiederà agilità politica e azione per assicurare una ripresa durevole e condivisa”. Una ripresa che includa tutti, anche i più deboli costretti a pagare il conto più pesante della pandemia.