CARACAS – Médicos Unidos por Venezuela registra 71 muertes de las cuales 54 corresponden a doctores, 13 al personal de enfermería y 4 trabajadores de servicios de vigilancia y mantenimiento de la salud. De acuerdo al reporte, desde el 13 de marzo, cada 48 horas ha muerto un trabajador de hospital.

El galeno Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana afirmó que la situación en Venezuela es única en el mundo porque a diferencia de otros países con mayor cantidad de casos y mortalidad por la pandemia, en el país se han registrado más muertes de médicos y trabajadores de la salud.

Los registros de los datos oficiales, el 19% de las muertes totales son de médicos. La cifra es mucho más alarmante si se toma en cuenta que, contando la cantidad de enfermeras, camilleros y personal de salud que ha muerto a causa del virus, estaríamos hablando de un porcentaje de letalidad que alcanza el 25%.

Denunció que los decesos es causa de la escasa dotación de protección e insumos que hay en los centros de salud venezolanos. Basados en la información que maneja sólo cuentan con un 5% de la dotación total. La OPS envió un cargamento, pero con eso la dotación cuando mucho alcanzará el 7%.

En consecuencia, todo esto ha generado una deserción masiva del personal. En Maracaibo, por ejemplo, se han registrado 19 renuncias dentro del Hospital Universitario. Allí fueron 15 los residentes de primer año quienes no se quisieron exponer y otros cuatro médicos que tenían comorbilidad o morbilidad asociada (diabetes o la hipertensión) quienes prefirieron dejar sus puestos de trabajo debido al riesgo.

Registros incompletos

El médico internista e infectólogo Julio Castro explicó este lunes que las muertes por coronavirus reflejadas en los reportes del ejecutivo solo corresponden a quienes le realizaron pruebas PCR, no incluyen quienes resultaron positivo a pruebas rápidas.

“Los únicos fallecidos que se cuentan son los positivos PCR, pero hay unos que entraron a una emergencia, murieron y tenían prueba rápida positiva y no cuentan, tampoco cuentan quienes murieron por la enfermedad pero los registros de la prueba PCR nunca llegaron. Los fallecidos que vemos hoy son la punta del iceberg” señaló.

Subrayó que Venezuela cumplió 9 semanas seguidas con crecimiento sostenido de casos positivos. “Nunca se habían registrado semanas con crecimiento tan sostenido, esta última semana hubo 142% con respecto a la anterior, tuvimos más de 5 mil casos y esto es lo que define la semana exponencial, hay un crecimiento sustantivo persistente por varias semanas y no parece que esto va a estabilizarse. El promedio del aumento es de 130% y empezó con la flexibilización del 7+7, que no entendemos mucho”, dijo.

“Un elemento central es tener coherencia sobre las políticas públicas, porque después de 8 semanas de flexibilización nadie tiene claro a quién le toca trabajar o no. En Europa la flexibilización fue muy bien trabajada y empezaron cuando la pandemia venía disminuyendo, ahora vemos un contrasentido. Esto es un fenómeno que no es todo o nada, no es que cuando empiezan a bajar los casos se va a parar todo, sino mantienes la presión el virus vuelve a empezar de nuevo”, afirmó.

Castro destacó que lo más importante es el compromiso de las personas, “debemos cumplir las normas porque el contagio es mayor en quienes no las cumplen, el debate de usar o no tapabocas es algo banal porque debemos entender que no hay mucho control y si no aplicamos el lavado de manos ni respetamos el uso del tapabocas es muy poco lo que se puede hacer”.

Explicó que de 100 personas con virus en la sangre, 30 de ellas no tienen ningún síntoma y ese es el gran problema porque lo mantienen activo, de estos 70, 56 tienen un catarro común, malestar, tos, algo de diarrea, lesiones en la piel y otros síntomas. Pero de esos, 14 más empiezan a tener enfermedad severa, tos fuerte, fiebre, dificultad respiratoria y son ellos quienes necesitan ayuda médica. Recomendó no seguir recetas que llegan vía WhatsApp.