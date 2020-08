Advierten tragedia ambiental en Venezuela

CARACAS – Desde comienzos del mes de agosto ocurrieron varios derrames petroleros a lo largo de las costas venezolanas, denunciados por la población y grupos ambientalistas.

Primero apareció la gran mancha negra que cubrió aguas y playas de los estados Falcón y Carabobo, varios kilómetros de costa impregnados del hidrocarburo cuyo origen parece ser la planta refinadora de El Palito, ubicada en Puerto Cabello, y luego se constató la presencia de cantidades de crudo en los estados Anzoátegui y Monagas.

Mientras la producción petrolera del país se ha desplomado en los últimos años, gran parte de lo poco que se produce se ha estado perdiendo en estos accidentes.

“El tema ambiental es de absoluta prioridad, o atendemos el tema y paramos los niveles de destrucción que está ocurriendo ahorita, o no hay futuro en este país. Si ya la industria petrolera prácticamente desapareció en Venezuela, y cuando ya en el mundo hay cambios en la industria y está cayendo en su capacidad de ser el gran motor económico que fue entre los años 50 y los 90 ¿qué vamos a hacer en Venezuela? ¿Explotar hasta que no haya nada allá abajo? El turismo es la respuesta para tener una entrada de divisas importantes, pero si destruimos el ambiente no lo tendremos”, expresó el biólogo Alejandro Álvarez Iragorry, coordinador general de la organización ambiental Clima21.

Señaló que la sucesión de eventos que afectan el hábitat están conduciendo al país hacia una catástrofe ambiental, donde por un lado están los efectos de los derrames petroleros en la zona costera, y por otro, al sur del país, la minería está contaminando 80% de las reservas de aguas dulces de Venezuela, todo ello sin que las autoridades estén actuando para evitar el colapso.

El ambientalista explica que la industria petrolera (Pdvsa) que por su naturaleza es de riesgo, debería contar con sus respectivos manuales de prevención y de actuación ante accidentes.

Medidas equivocadas

El biólogo denunció que no se cumplieron los protocolos de gestión, un plan para evitar que se expandiera el crudo; “para eso se utilizan barreras, que existen de diversos tipos, algunos de tela, otros que absorben el hidrocarburo. Si no ocurrió es que no se hizo o se hizo muy mal porque la expansión fue muy grande. Hasta el 4 de agosto, que es cuando el ministerio de Ecosocialismo hace el primer reporte es que se reconoce la existencia del derrame”.

Por su parte, la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), comunicó este lunes, su disposición a participar en la evaluación de forma científica, robusta y a la brevedad, la magnitud del derrame de petróleo en las costas de Falcón y Carabobo, situación que afecta a los Parques Nacionales Morrocoy y San Esteban, así como del Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, mediante un diagnóstico de campo, ya que a su juicio se tomaron medidas erradas.

Thunberg denuncia el ecocidio

La presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (AN), María Gabriela Hernández, agradeció a la activista medioambiental Greta Thunberg por denunciar el grave ecocidio que vive Venezuela.

“Gracias Greta Thunberg, para los venezolanos y la Asamblea Nacional, es muy importante tu adherencia a nuestra causa ambientalista”, dijo.

Thunberg se pronunció a través de sus redes sociales sobre el grave derrame petrolero producido por Pdvsa en las costas venezolanas. “No se ha producido ninguna información oficial”, denunció.

Hernández denunció que la irresponsabilidad del régimen a través del arco minero del Orinoco y la industria petrolera, han devastado los parques nacionales, Amazonía y fuentes de vida natural en Venezuela.