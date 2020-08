(ANSA) – ROMA, 17 AGO – L’Inter si è qualificata per la finale dell’Europa League 2019-’20 battendo gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 5-0 nella semifinale giocata questa sera all’Esprit Arena di Dusseldorf, in Germania. Queste le reti: nel pt 19′ Lautaro Martinez; nel st 19′ D’Ambrosio, 29′ Lautaro Martinez, 33′ e 39′ Lukaku. La finale è in programma venerdì, 21 agosto, nel RheinEnergiestadion di Colonia. A contendere il trofeo ai nerazzurri sarà il Siviglia. (ANSA).