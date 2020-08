Afghanistan: anniversario dell’indipendenza, razzi a Kabul

(ANSA) – KABUL, 18 AGO – Diversi razzi hanno colpito oggi Kabul, nel giorno in cui il Paese celebra il 101/o anniversario della sua indipendenza: lo ha riferito il ministero degli Interni. Proiettili sparati da due veicoli hanno colpito in diverse zone della capitale afghana, ferendo dieci persone, tra cui quattro bambini, ha detto Tareq Arian, portavoce del ministero. L’attacco è avvenuto dopo una cerimonia al palazzo presidenziale alla presenza del capo di Stato Ashraf Ghani. Secondo i testimoni, diversi razzi sono caduti nei pressi del palazzo e del ministero della Difesa in un’area ultraprotetta, che ospita anche molte ambasciate. L’attacco giunge mentre il governo afghano e i talebani si apprestano a dare il via a colloqui di pace, una volta realizzata la condizione del rilascio di 400 prigionieri talebani, convalidato la scorsa settimana da una vasta assemblea di dignitari afghani. Circa 80 di questi detenuti sono stati rilasciati giovedì scorso. Nel marzo scorso anche la cerimonia di investitura di Ghani era stata interrotta dal lancio di razzi vicino al palazzo. Non vi furono però nè vittime nè feriti. (ANSA).