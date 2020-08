Usa 2020: Michelle indossa catenina ‘VOTE’, e diventa virale

(ANSA) – NEW YORK, 18 AGO – Michelle Obama non delude con il suo discorso durante la prima serata della convention democratica. E non delude neanche per lo stile, confermandosi un’icona. L’ex First Lady sfoggia una semplice catenina d’oro con la scritta ‘votate’ e i social impazziscono, con un boom in pochi minuti delle ricerche su Google di ‘catenina Michelle Obama’. A produrre l’oggetto divenuto già del desiderio per milioni di persone è ByChari, un marchio di gioielli che appartiene all’afroamericana Chari Cuthbert, e il costo è di 430 dollari. Cuthbert è stata chiamata da Michelle Obama nelle scorse settimana per la catenina personalizzata, ma la stilista non aveva la minima idea che l’avrebbe indossata durante la convention. (ANSA).