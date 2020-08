Calcio: Hart al Tottenham, Bravo lascia il Manchester City

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Valzer di portieri nella Premier League. Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Joe Hart, ex estremo difensore della Nazionale inglese, ma con un passato anche nel Torino (stagione 2016/17), che era libero da vincoli contrattuali. Hart, 33 anni, ha firmato con gli ‘Spurs’ fino al 2022. Per un portiere che arriva un altro che va via. Claudio Bravo, infatti, lascia il Manchester City. Il cileno, 37 anni, ha esaurito i quattro anni di contratto che lo legavano al club inglese. Bravo era stato scelto da Pep Guardiola nell’estate 2016: proveniva dal Barcellona, ma in Inghilterra è finito in panchina, scavalcato dal brasiliano Ederson. Con i ‘citizens’ ha vinto da titolare la Carabao Cup 2018 e 2020. (ANSA).