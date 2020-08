Festa Pd a Modena per “una nuova rinascita”

BOLOGNA. – È ‘Bella ciao’ lo slogan della Festa nazionale dell’unità “per una nuova rinascita” in programma a Modena da mercoledì 26 agosto a domenica 13 settembre, giorno di chiusura al quale parteciperà il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Una kermesse regolata da un protocollo di sicurezza particolare, per contenere i contagi da coronavirus, che ha cancellato una delle attività serali tradizionali: il ballo. Per tutti i visitatori misurazione della temperatura, obbligo di mascherina, spettacoli su prenotazione (sia quelli gratuiti sia quelli a pagamento) per non più di mille persone.

Previsti oltre 50 dibattiti – in platea sedie distanziate e fissate a terra per mantenere gli spazi di sicurezza – a cui sono stati invitati il premier Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

“Siamo in attesa di coordinare la agende – ha spiegato il responsabile organizzazione del Pd Stefano Vaccari, presentando il programma a Ponte Alto – se verranno saranno i benvenuti, come tutti gli altri. Siamo in attesa”.

Nomi che, dopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau, testimoniano il percorso di dialogo tra i dem e il Movimento 5 Stelle, in vista dei prossimi appuntamenti alle urne. Per ora due esponenti pentastellati sono segnati nell’agenda della Festa del Pd: il viceministro dell’Economia Laura Castelli (10 settembre) e il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra (18 settembre).

A Ponte Alto a Modena si parlerà anche di Europa, con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (4 settembre) e il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni (5 settembre) e di attualità con i ministri, attesi Paola De Micheli (28 agosto), Giuseppe Provenzano (30 agosto), Enzo Amendola (31 agosto), Lorenzo Guerini (3 settembre), Luciana Lamorgese (7 settembre), Roberto Gualtieri (7 settembre), Dario Franceschini (8 settembre), Francesco Boccia (11 settembre), Teresa Bellanova di Italia viva. In programma anche gli interventi di Pier Luigi Bersani (18 settembre) e Vasco Errani (8 settembre) di Articolo 1 – Mdp.

Saranno presenti anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (11 settembre), la vicepresidente Elly Schlein (7 settembre) e i candidati alle regionali per il centrosinistra per la Toscana Eugenio Giani (31 agosto) e per le Marche Maurizio Mangialardi (28 agosto). Tornano alla Festa nazionale dell’unità l’ex premier Enrico Letta (31 agosto), Walter Veltroni (9 settembre), il fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera Don Luigi Ciotti (29 agosto) e Gianrico Carofiglio (4 settembre). Tra gli ospiti anche Mattia Santori ed esponenti del Movimento delle Sardine.

