Casi 14 mil docentes no regresarán a las aulas después del confinamiento (Audio Noticia)

La coordinadora de la Coalición Sindical Nacional de Educación, Griselda Sánchez, informó que se realizó una encuesta y que los resultados arrojaron que cerca de 13.692 docentes no regresarán a las aulas de clases cuando se levante la cuarentena.

Indicó que en medio del confinamiento del COVID-19, muchos maestros se han dedicado a realizar otras labores que impartir clases. Esto para obtener mayores recursos económicos debido a que sus salarios son insuficientes para cubrir sus necesidades.

“Los maestros no tienen comidas en sus casa, tienen que salir a trabajar y sus hijos también, los padres están en las mismas condiciones, han tenido que salir a vender tortas, galletas, lo que sea porque están enfocados en ver qué comer y en vivir del día a día. Los docentes no ven una posibilidad de salir de esta crisis que no es causada por el coronavirus sino por Aristóbulo Istúriz que dejó a los maestros sin respuesta, sin salarios”, puntualizó Sánchez.