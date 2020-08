Calciomercato: Higuain in bilico, Pioli “chiama” Ibrahimovic

ROMA. – “Ho ancora un anno di contratto, il 24 tornerò in Italia e vediamo cosa succederà con Pirlo”. Gonzalo HIGUAIN, durante gli ultimi giorni di vacanze prima del rientro a Torino, guarda al futuro prossimo, che è denso di punti interrogativi.

Su quello a lungo termine, invece, le idee del “Pipita” sono abbastanza chiare: l’argentino, infatti, sogna un’esperienza in MLS, ammettendo che gli “piacerebbe”.

Higuain non è l’unico dubbio che accompagna il post-Champions della Juve, sempre a caccia di nuovi innesti. Il ds Paratici domani a Londra incontrerà Ryan Friedkin, figlio del nuovo presidente della Roma, Dan, per parlare di ZANIOLO e DZEKO, ma non solo: chiederà info sulle situazioni di Alexandre LACAZETTE dell’Arsenal e Raul JIMENEZ del Wolverhampton.

Intanto, divampa la polemica fra la Lazio e l’entourage di David SILVA, il fantasista spagnolo che – dopo essere stato a un passo dal club biancoceleste – ha scelto di trasferirsi a San Sebastian, per vestire la maglia della Real Sociedad. “Apprendo del suo trasferimento alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”, ha tuonato il ds della Lazio, Ighli Tare.

“Quando abbiamo detto alla Lazio che mio figlio aveva scelto la Real Sociedad, non hanno reagito male: non capisco ora questa presa di posizione”, ha replicato il padre del fantasista ex Manchester City, David Jiménez. Insomma, per l’entourage del giocatore, alla Lazio sapevano tutto.

Stefano PIOLI, allenatore del Milan, tende la mano a IBRAHIMOVIC, dichiarando che “è un punto di riferimento”. Poi aggiunge sul mercato dei rossoneri che “non serve molto: pochi acquisti, ma buoni”. Il Cagliari aspetta l’accordo con l’Inter per NAINGGOLAN, che è in ritiro con i sardi e il Benevento “schiera” il polacco GLIK al raduno.

Al Barcellona, dopo Quique SETIEN, è saltato anche il ds Eric ABIDAL. Ronald KOEMAN al 99,9% sarà il titolare della panchina e, come prima missione, avrà quella di convincere MESSI a non rispondere alle chiamate di GUARDIOLA, che lo vorrebbe al City.

Il Barca avrà un’impronta olandese, come conferma il probabile arrivo in Catalogna di Donny VAN DE BEEL: dovrebbe essere il giocatore dell’Ajax il primo acquisto dell’era Koeman.

Valzer di portieri, infine, in Premier League. Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Joe Hart, ex estremo difensore della Nazionale inglese, ma con un passato anche nel Torino (stagione 2016/17), libero da vincoli contrattuali. Hart, 33 anni, ha firmato con gli ‘Spurs’ fino al 2022.

Per un portiere che arriva un altro che va. Claudio Bravo, infatti, lascia il Manchester City. Il cileno, 37 anni, ha esaurito i quattro anni di contratto che lo legavano al club inglese. Era la riserva (di lusso) del brasiliano Ederson.