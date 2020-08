(ANSA) – MINSK, 19 AGO – La leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, ha lanciato un appello agli europei a respingere i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto, che hanno visto la riconferma per la sesta volta di Alexander Lukashenko. “Vi chiedo di non riconoscere queste elezioni fraudolente, il signor Lukashenko ha perso ogni legittimità agli occhi della nostra nazione e del mondo”, ha affermato in inglese in un video rivolto al Consiglio Ue diffuso su YouTube. (ANSA).