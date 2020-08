Romiti: aperta camera ardente a Milano

(ANSA) – MILANO, 19 AGO – Si è aperta la camera ardente per ricordare Cesare Romiti nella sede della Camera di commercio di Milano. Nel centralissimo palazzo Turati in via Meravigli sono presenti i figli Maurizio e Piergiorgio: tra le primissime visite quella dell’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. “Un grande uomo che lascia un grande vuoto: una delle due persone, con Fedele Confalonieri, che mi convinse a cambiare lavoro”, ha commentato Albertini all’uscita della sala, addobbata molto sobriamente, con una semplice foto in bianco e nero dell’ex numero uno della Fiat posta sulla bara. (ANSA).