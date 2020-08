Coronavirus: Brasile,solo 8% popolazione rispetta isolamento

(ANSA) – BRASILIA, 19 AGO – Secondo un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano Folha de Sao Paulo, solo l’8% dei brasiliani rispetta l’isolamento totale per affrontare la pandemia da coronavirus: il tasso è il più basso da aprile. In base al rilevamento, mentre l’8% degli intervistati ha dichiarato di attenersi pienamente al distanziamento, il 43% ha risposto che cerca di uscire di casa “il meno possibile”. In un altro sondaggio condotto il 17 aprile, il 21% delle persone consultate aveva dichiarato di aver osservato l’isolamento totale e il 50% di essere uscito di casa “in rare occasioni”. I bassi indici di rispetto della quarantena destano preoccupazione nei ricercatori e in alcuni governatori per gli alti numeri della pandemia, che ieri aveva raggiunto quota 109.888 morti e 3.407.354 contagiati. Il sondaggio ha indicato che i simpatizzanti del presidente Jair Bolsonaro, da sempre contrario ai lockdown, sono quelli che meno rispettano la quarantena, poiché solo il 2% delle persone appartenenti a questo gruppo ha dichiarato di rispettare un rigoroso isolamento sociale. (ANSA).