(ANSA) – TORINO, 19 AGO – “Devo buttarmi a capofitto sul lavoro, devo capire dove andare a svoltare. Mi aspetta un lavoro duro, lo so, ci sarà da sputare sangue, per dirla in modo diretto”. Così Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Torino, durante la sua presentazione alla stampa. “Il Toro – prosegue Giampaolo – ha le carte in regola per assestarsi a un certo livello: ha risorse, storia, potenzialità economiche”. (ANSA).