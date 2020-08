Merkel, non posso mediare,Lukashenko rifiuta colloquio

(ANSA) – BERLINO, 19 AGO – Angela Merkel ha spiegato di aver provato a contattare telefonicamente il leader bielorusso Lukashenko, “ma purtroppo la telefonata non c’è stata”. Rispondendo a una domanda specifica, la cancelliera ha affermato di non vedere possibile un suo ruolo di mediatrice nello scontro in Bielorussia: “Per mediare serve la disponibilità delle due parti” e Lukashenko ha rifiutato il colloquio, ha spiegato. Merkel ha inoltre affermato che l’Ue “vuole sostenere la società civile”, “ma per noi è chiaro che la Bielorussia deve trovare da sola la sua strada” e non devono esserci interventi “dall’esterno”, ha detto Angela Merkel, dopo il Consiglio europeo, in conferenza stampa a Berlino. (ANSA).