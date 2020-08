Brasile: al via Festival cinema italiano, proiezioni online

BRASILIA. – Con il patrocinio dell’ambasciata d’Italia a Brasilia, dal 28 agosto riparte in Brasile la nuova edizione di “Otto e mezzo”, il Festival del cinema italiano, che quest’anno sarà online a causa della pandemia da coronavirus.

“Dopo oltre un decennio di successi in dozzine di città di lingua portoghese in tre continenti, Otto e mezzo, il Festival del cinema italiano, accetta la sfida di offrire un’edizione completamente online”, sottolinea l’ambasciata italiana a Brasilia in una nota.

Il festival consentirà di assistere a “venti dei migliori film italiani degli ultimi anni, la maggior parte dei quali ancora inediti per il pubblico brasiliano”, sottolinea il comunicato.

Tra le produzioni di maggior rilievo “Moschettieri del re”, di Giovanni Veronesi, “Come un pesce fuor d’acqua”, di Riccardo Milani, “Benedetta follia”, di Carlo Verdone, e il documentario “Normale” diretto da Adelle Tulli, che ha avuto una partecipazione speciale al Festival del cinema di Berlino 2019.

L’evento è sponsorizzato anche dagli Istituti italiani di cultura di Rio de Janeiro e San Paolo, dal consolato italiano di Belo Horizonte e dall’Istituto Luce Cinecittà.