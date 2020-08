Domani incontro Greta-Merkel, su politica ambientale

(ANSA) – BERLINO, 19 AGO – La cancelliera Angela Merkel incontrerà domani in cancelleria a Berlino Greta Thunberg insieme all’esponente di punta del movimento tedesco di Fridays for Future Luisa Neubauer e due attiviste belghe per parlare di politica ambientale in Germania e in Europa. Tra i temi sul tavolo saranno affrontate le questioni del commercio dei diritti di emissione e il prezzo dei certificati di emissione, che hanno prodotto in Germania la diminuzione delle esportazioni tedesche di elettricità prodotta da lignite, ha ricordato la cancelliera in conferenza stampa, a margine del Consiglio europeo. Secondo Merkel la Germania si è avvicinata ai suoi obiettivi climatici, e non solo grazie al lockdown da coronavirus. “Si può vedere che questi obiettivi possono essere naturalmente raggiunti” ha dichiarato la cancelliera. (ANSA).