Golf: Pga Tour; inizia caccia ai 15 mln di dollari Fedex Cup

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Scatta la corsa verso i 15 milioni di dollari destinati al vincitore della FedEx Cup, che ne distribuirà complessivamente 60 milioni al termine delle prossime tre gare del PGA Tour. Si comincerà con il Northern Trust (20-23 agosto) sul percorso del TPC Boston, a Norton nel Massachusetts, dove scenderanno in campo i primi 125 classificati, tra i quali quasi tutti i migliori esponenti del circuito, nella graduatoria FedEx Cup maturata dopo il Wyndham Championship della scorsa settimana, ultima gara di qualifica. I concorrenti si ridurranno a 70 nel successivo BMW Championship (27-30 agosto) e infine i primi 30 si contenderanno il jackpot nel Tour Championship (4-7 settembre) che concluderà anche la travagliata stagione 2019-2020. Nel frattempo i primi 10 attuali nella classifica FedEx si sono divisi 10 milioni di dollari, un bonus per chi aveva realizzato più punti nella fase di qualifica con due milioni andati al leader Justin Thomas, 1,5 al secondo Collin Morikawa fino ai 500.000 dollari al decimo, Jon Rahm, n.1 di un World ranking che si preannuncia molto ballerino. Altri 19 milioni saranno in palio nei due prossimi eventi: Northern Trust e BMW Championship. Punti che permetteranno buoni recuperi e di cui proveranno ad approfittare alcuni campioni fuori dalla 70/a posizione e che rischiano di uscire subito di scena: Rickie Fowler (88/o), Tommy Fleetwood (89/o), Brooks Koepka (97/o), Jordan Spieth (100/o), vincitore della FedEx nel 2015, e Justin Rose (109/o), trionfatore nel 2018. Devono invece difendersi Bubba Watson (66/o) e Phil Mickelson (67/o), che sono al limite, e dovrà partire con il piede giusto Tiger Woods (49/o), perché non sono poche 19 posizioni da scalare. Non hanno problemi i primi 10 in graduatoria, tutti ormai sicuri di disputare la finale, a iniziare da Justin Thomas (sua la FedEx nel 2017), come detto leader (p. 2.458), per proseguire con i suoi più immediati inseguitori, Collin Morikawa, Webb Simpson, Bryson DeChambeau, Sungjae Im, Patrick Reed, che difende il titolo nel Northern Trust, Daniel Berger, Rory McIlroy, Brendon Todd e Jon Rahm. La differenza tra Thomas e Rahm è di 1.163 punti. (ANSA).