Afirman que las clases presenciales son esenciales en algunas facultades

CARACAS- La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, considera complicada la implementación del sistema de educación a distancia del próximo período universitario.

“La UCV dio este paso hace más de 10 años con el programa Educación Bimodal, a cargo del vicerrector académico, Nicolás Bianco, que permite entender los contenidos curriculares sin la asistencia continua cara a cara del instructor”, dijo.

Explicó que para que este sistema sea efectivo se requiere el compromiso activo y la participación en grupo y en el que el feed back o retorno de lo expuesto, sea clave para garantizar el aprendizaje efectivo de los alumnos.

“La educación presencial no puede ser reemplazada al cien por ciento pese a que existen programas educativos de universidades muy reconocidas que van por esa modalidad a distancia”, señaló.

A su juicio, “ese escenario es una burla” porque no hay conectividad constante a internet. “No tenemos luz, internet, ni los equipos, entonces la UCV está haciendo grandes esfuerzos, pero todos esos elementos tienen que ser coordinados por las facultades. No es tan fácil, la educación a distancia no se decreta”, expresó.

Detalló que cada facultad, cada decano y su comunidad harán cursos intensivos que no necesitan la parte presencial, pero “por ejemplo Odontología no se puede hacer vía online, eso es sustituir lo insustituible, pero también hay actividades de campo en Agronomía, Veterinaria, ingeniería, Ciencias y ¿Cómo hacemos con esa parte presencial que es obligatoria?”, cuestionó.

Pagos irrisorios

CARACAS.-El presidente del área de organización del Sindicato Unitario del Magistrado de Aragua (SUMA), David Rodríguez, informó que el gremio docente rechaza el inicio de las actividades académicas en septiembre por el incumplimiento de la contratación colectivas por parte del Min-Educación.

“El magisterio rechaza el inicio del año escolar el próximo 16 de septiembre”, enfatizó.

Aseguró que los salarios de los educadores equivalen entre $4 a 10 dólares mensuales, aunado a la violación de las contrataciones.

Rodríguez comentó que en distintas oportunidades han solicitado establecer un diálogo con las autoridades del ministerio, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta.