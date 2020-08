Mirante e casi al Cagliari, serie A teme effetto Sardegna

ROMA. – Effetto vacanze sul calcio: anche tra la serie A cresce la percentuale di contagi da Coronavirus, e con lei i timori di nuovi ostacoli alla ripresa. A un mese esatto dalla data fissata per la ripartenza del nuovo campionato, la positivitá di Antonio Mirante, portiere della Roma, e alcuni casi al Cagliari con tanto di ritiro in forse, accendono una luce rossa.

Non per i numeri in sé, né per le condizioni dei contagiati, tutti asintomatici: ma il portiere della Roma, come i due giocatori della Roma Primavera positivi ieri, era stato in vacanza in Costa Smeralda, nelle zone dove in questi giorni focolai da discoteca hanno alzato il livello di guardia nazionale spingendo il governo anche a chiudere i local notturni.

A muovere tutto, nel primo pomeriggio, la voce che un calciatore della Roma era positivo a un tampone per la rilevazione del Covid-19, anche lui di ritorno dall’isola, dopo i due ragazzi della squadra allenata da papá De Rossi. Poi, l’annuncio dell’interessato: si tratta del portiere Antonio Mirante, asintomatico e subito in isolamento come i due giovani della Primavera giallorossa risultati positivi ieri.

A Trigoria adesso, così come nel resto dei centri sportivi dei club di Serie A, comincia a innalzarsi il livello di allerta. La preoccupazione è legata al fatto che sono diversi i calciatori volati in Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza prima della ripresa della stagione. E il focolaio di Covid-19 registrato sull’isola non lascia tranquilli.

A dare notizia del nuovo caso è stato direttamente Mirante attraverso il proprio account Instagram spiegando che “purtroppo sono risultato positivo al test per il Covid-19. Volevo dirvi chesto bene, non ho alcun sintomo: né febbre né tosse”.

“Naturalmente sto in isolamento, spero di guarire presto e riniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per i messaggi che state mandando” spiega in un videomessaggio il portiere della Roma, che va ad aggiungersi ai due giovani della Primavera, anche loro asintomatici e in isolamento domiciliare. Tutti verranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime ore, col club che ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa.

A metá pomeriggio, si sono aggiunte indiscrezioni su tre o cinque giocatori del Cagliari: il club sardo aspetta l’esito di tutti i tamponi sui 27 giocatori, ma il ritiro di Aritzo previsto per domani é in forse.

Tra i tesserati giallorossi attualmente in Sardegna c’è anche Nicolò Zaniolo, ieri sera a Porto Cervo in compagnia della coppia Fedez-Ferragni. Il giovane talento romanista, così come tutti gli altri giocatori ancora in vacanza, sarà sottoposto a tampone non appena farà rientro nella Capitale.

Ma i social sono pieni di foto di calciatori di A in vacanza – come al solito, solo qualche settimana piu’ avanti – nel nord della Sardegna. Come dire, non c’é solo la Roma ad attendere gli esiti dei controlli al rientro dalle vacanze.