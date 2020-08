Crisi aziendali in calo, autunno parte con 120 tavoli

ROMA. – L’autunno riparte con circa 120 tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo economico. Situazioni difficili che interessano il tessuto produttivo da Nord a Sud, coinvolgono circa 160-170 mila lavoratori e che in alcuni casi restano irrisolte da tanto, troppo tempo.

Nell’ultimo anno, tuttavia, si registra una diminuzione delle vertenze: sono state circa 10 quelle risolte con esiti positivi, compresi due marchi storici del Made in Italy come Pernigotti e Corneliani. In questo contesto, cambia anche l’approccio che si sta usando nel gestire le crisi: una modalità più “sistemica”, spiega la sottosegretaria Alessandra Todde, ragionando cioè in termini di filiere e non solo di singole imprese in difficoltà.

La situazione che emerge guardando i numeri relativi ai tavoli aperti al Mise resta preoccupante, anche se si evidencia comunque una riduzione delle vertenze rispetto alle 160 crisi di un anno fa (con 200 mila lavoratori coinvolti) e al trend crescente degli ultimi anni.

Si tratta per la maggior parte di situazioni che non trovano soluzione da diverso tempo: molti tavoli (circa 28) sono infatti aperti anche da 7 anni, perché sono situazioni che necessitano di un tavolo permanente per la criticità del settore; circa 70 tavoli sono in corso da oltre 3 anni.

Crisi che travolgono i settori più vari, dalla componentistica per auto alla grande distribuzione, dagli elettrodomestici all’acciaio. Ci sono le crisi storiche come l’Alitalia e l’ex Ilva, ma anche tante vertenze molto più piccole e meno note, oltre ai casi scoppiati più di recente con l’emergenza Covid, come Betafence e Yokohama.

Nell’ultimo anno, tuttavia, si sono riuscite a chiudere circa 10 vertenze, mettendo così in salvo 1.800 lavoratori. A renderlo possibile, anche gli strumenti messi in campo dal governo con i vari provvedimenti per far fronte all’emergenza Covid, dal dl imprese agli indennizzi a fondo perduto, dal fondo per le crisi aziendali ai contratti di sviluppo.

Ultima in ordine di tempo, a fine luglio, è stata la soluzione della crisi della storica azienda tessile Corneliani, che ha potuto riavviare la produzione grazie all’ingresso del Mise nel capitale con 10 milioni (attraverso appunto il nuovo fondo per la gestione delle crisi di impresa). Nell’elenco delle crisi risolte rientra un altro marchio icona del Made in Italy, l’azienda dolciaria Pernigotti, per la quale si è riusciti a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Novi Ligure.

“Una delle strategie che sto portando avanti è proprio quella di cambiare del tutto il modo di ragionare: torniamo a ragionare in termini di filiere, distretti, ecosistemi, quindi non solo singole aziende in difficoltà”, spiega la sottosegretaria allo sviluppo economico Alessandra Todde, interpellata dall’ANSA, sottolineando che “senza un approccio sistemico non si va da nessuna parte”.

L’obiettivo è “rimettere le aziende in condizione di tornare in piena attività e crescere ancora”, puntualizza la sottosegretaria. E passata la pausa estiva, il lavoro è pronto a ripartire a pieno regime. L’agenda di settembre è già fitta di appuntamenti.

Il primo, l’1 settembre, il tavolo sulla Betafence di Tortoreto (Teramo), poi il 2 (alle 9.30) sarà la volta della Yokohama di Ortona (Chieti). Per i primi di settembre è atteso anche il tavolo su Jabil per proseguire il monitoraggio sul percorso di ricollocazione; mentre entro la prima metà del mese si andrà avanti con le crisi della Bekaert di Figline Valdarno e della Treofan (per il sito produttivo di Terni).

Il 15 settembre a Torino è già fissato il tavolo sull’ex Embraco. Nel corso del settembre, infine, è previsto un aggiornamento su Sider Alloys, con la presentazione da parte dell’azienda del piano industriale.

(di Enrica Piovan/ANSA)