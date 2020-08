ROMA. – A poche ore dalla chiusura delle liste elettorali per le regionali di settembre, si chiude quasi irrimediabilmente la possibilità di allargare l’intesa tra Pd e M5s alla Puglia e alle Marche. Il “de profundis” arriva dai vertici del Movimento, tramite il capo politico Vito Crimi, e soprattutto dai candidati locali pentastellati, decisi a non fare alcun passo indietro nonostante l’invito ad accordarsi arrivi dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Un po’ a sorpresa il capo del governo confida in un’intervista a Il Fatto Quotidiano di trovare ragionevole “che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale”. Anche perché, aggiunge, “in Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione”.

Il capo del governo invita quindi le due forze politiche a “sedersi attorno ad un tavolo” per cercare programmi e convergenze nelle due regioni. Dal Pd è il ministro per gli Affari regionali, il pugliese Francesco Boccia, a fare pressioni per il raggiungimento di un’intesa: “Mi aspetto che in queste ore il M5s risponda all’appello di Conte”.

L’alternativa, avverte, sarà “l’inevitabile” pressing dei democratici per il voto disgiunto “perché se non si vota il candidato di centrosinistra vince la destra”. E’ l’ultimo appello che arriva dai dem quando ormai è ben chiaro che anche le possibilità di un accordo in extremis sono praticamente esaurite.

La candidata 5 Stelle in Puglia, Antonella Laricchia, non ne vuole sapere e scandisce il suo ultimo e drammaticamente immutabile No: “Non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto trovate il coraggio di tagliarla”. E’ un “niet” fermo anche quello del candidato nelle Marche Gianni Mercorelli: per lui “non c’è alcuna possibilità” di raggiungere un accordo, anche se dice di rispettare il punto di vista del premier: “E’ comprensibile, perché governa con una coalizione ed è naturale che ne auspichi la replica sul territorio”.

Preoccupazione che non sembra invece toccare la candidata pugliese che anzi attacca: “Più importanti dei miei vantaggi personali (mi hanno promesso poltrone certe, prestigio assicurato) o di Giuseppe Conte (una maggioranza parlamentare teoricamente più rinsaldata), ci sono gli interessi dei pugliesi”.

Eppure è proprio alla ‘sua’ regione che Conte, nell’intervista, dedica un approfondimento nel tentativo di una conciliazione: “È comprensibile che dopo anni vissuti politicamente gli uni contro gli altri armati, si accumulino contrasti e forse anche incomprensioni. Ma la politica impone di mettere sempre il bene dei cittadini al di sopra degli interessi di parte, affrontando le sfide con coraggio e generosità. Bisogna esprimere una visione strategica e guardare ai bisogni delle comunità locali non più con le lenti del passato, ma con il binocolo del futuro”.

Fatto sta che l’incrocio di attacchi ed ultimatum fra le due forze politiche fanno il resto, rendendo sordi i due interlocutori ad ogni appello. Il capo politico del M5s, Vito Crimi, tenta la via della diplomazia per evitare che il No dei vertici pentastellati possa suonare come un indiretto attacco al premier.

Le alleanze, dice Crimi, si fanno “solo dove ci sono le condizioni” mentre “va rispettata la decisione legittima di quei territori che compiono scelte diverse”. Il suo è un No ultimativo, anche se argomentato. Meno esplicito di quello di Danilo Toninelli, responsabile nel Team del Futuro per le campagne elettorali : “Non si può certo pensare ad imposizioni dall’alto” dice per spiegare non tanto le pressioni di Conte, quanto l’operato di Crimi. E comunque, è “offensiva verso la nostra identità” la minaccia della richiesta del voto disgiunto.

Il centrodestra va all’attacco e Giorgia Meloni arriva anche a paventare che la proroga dello Stato di Emergenza possa essere usato come ultima ratio per rinviare le regionali “se i sondaggi – dice con malizia – dovessero essere sfavorevoli all’accozzaglia Pd-M5s. Niente scherzi da regime autoritario, caro Conte”, avverte la leader di FdI .

Anche Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera, legge nelle dichiarazioni di Conte sulle alleanze il timore di “non superare l’esame delle regionali (sempre che ci facciano votare…). La paura – ironizza – fa novanta!‬”. Il leader della Lega Matteo Salvini assiste divertito e si limita a commentare l’unica alleanza stretta tra i due partiti, quella in Liguria: “E’ un accordo di potere, un matrimonio di interessi”.

