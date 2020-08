(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Il Bayern Monaco è il secondo finalista della Champions League 2019/20. La squadra allenata da Hans-Dieter Flick ha battuto in semifinale a Lisbona i francesi del Lione per 3-0 (2-0), grazie alle reti di Gnabry al 18′ e al 33′ del primo tempo; di Lewandowski, al 43′ della ripresa, il gol del definitivo 3-0. Domenica, alle 21, i tedeschi affronteranno per il trofeo il Paris Saint-Germain: appuntamento allo stadio do Sport di Lisbona. (ANSA).