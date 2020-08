Champions: Garcia, deluso ma fiero per il cammino nel torneo

(ANSA) – ROMA, 20 AGO – “Possiamo definirci fieri del nostro cammino in Champions: è stata un’avventura molto positiva per i giocatori. Ci sono tanti giovani con noi, spero abbiano fatto tesoro di quest’esperienza. La finale PSG-Bayern? Si troveranno di fronte due squadre costruite per arrivare qui e vincere il trofeo. Stasera, però, mi fa male pensare alla finale: sono deluso, perché avrei voluto esserci io con il Lione in finale domenica”. Così Rudi Garcia, allenatore della squadra francese, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco nella semifinale di Champions, a Lisbona. (ANSA).