(ANSA) – BERLINO, 20 AGO – “Angela Merkel è stata molto carina e amichevole”. Lo ha detto Greta Thunberg, a Berlino in conferenza stampa dopo l’incontro con la cacelliera. “Ma non bisogna essere soltanto cancellieri o primi ministri, per diventare leader coraggiosi, basta andare per le strade e adempiere ai propri doveri democratici”. Greta ha detto: “Abbiamo bisogno di leader, di persone che abbiano coraggio, che escano dalla loro zona di confort e pensino al lungo periodo”. (ANSA).