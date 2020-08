ROMA. – Ci sono molte facce nuove fra i convocati del ct della Spagna Luis Enrique per le partite di Nations League contro Germania (3 settembre) e Ucraina (6 settembre). Tra queste c’è quella del 17enne del Barcellona Ansu Fati, originari della Guinea ma passaporto spagnolo, già under 21 e ora alla prima chiamata nella nazionale maggiore, nel giorno in cui il ragazzo ha cambiato procuratore passando da Rodrigo Messi (fratello della Pulce) a Jorge Mendes.

Ansu Fati è uno dei due soli calciatori del Barça ad essere stati convocati: l’altro è Sergio Busquets. “Ansu Fati lo conosco perfettamente – ha detto Luis Enrique commentando le convocazioni – ed è a un livello tale che gli permettere di far parte di questo gruppo. I suoi numeri sono eccellenti e non ho mai avuto remore a chiamare dei giovani. Ansu Fati ha già presente e io voglio vederlo da vicino, perchè sarà un giocatore molto importante. Io quando decido la mia lista non guardo all’età dei giocatori, e neppur s e sono belli o brutti”.

Il ct spagnolo ex Roma è intenzionato a “svecchiare” la Roja e così si spiegano le convocazioni di Reguilon, esterno sinistro messosi in evidenza in questa stagione nel Siviglia, Eric Garcia, 21enne difensore del Manchester City che dovrebbe passare al Barcellona se Guardiola non lo convincerà a rimanere, Dani Olmo, semifinalista di Champions con il Lipsia, e quell’Adama Traoré di scuola Barcellona ma ora al Wolverhampton che ha scelto di giocare per la Spagna nonostante avesse detto più volte di volerlo fare per il Mali.

Era già statoi chiamato dal precedente ct Roberto Moreno, ma aveva dovuto rinunciare per un infortunio. Prima chiamata anche per Mikel Merino (Real Sociedad), Oscar Rodríguez (Leganés) e Ferran Torres (‘millennial’ appena passato dal Valencia al Manchester City).

Questi i convocati della Spagna:

– portieri : De Gea, Kepa, Unai Simón;

– difensori: Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gaya, Reguilon, Eric Garcia;

– centrocampisti: Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Oscar Rodríguez;

– attaccanti: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres.