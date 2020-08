(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Il vice capo Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria Roberto Tartaglia ha visitato nel pomeriggio la casa circondariale di Latina dove è stato accolto dalla direttrice Nadia Fontana e dal comandante di Reparto Pierluigi Rizzo. Tartaglia si è soffermato a parlare con il personale dell’Istituto, profondamente scosso dalla recente e traumatica perdita di due colleghi molto amati e di grande esperienza. Il personale ha anche rappresentato in maniera diretta e informale le condizioni di lavoro all’interno dell’Istituto. “Viviamo in un momento in cui alle conseguenze, anche emotive, del lockdown, si aggiungono i problemi di sempre, ai quali tutti noi proviamo a dedicare ogni giorno il massimo impegno – ha dichiarato Tartaglia al termine della visita nel carcere di Latina – Ritengo importante, per questo, portare la vicinanza dell’Amministrazione al personale degli istituti, soprattutto di quelli, per vari motivi, più in sofferenza. Ho apprezzato molto il fortissimo senso di comunità trasmesso oggi dal personale di polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Latina, a maggior ragione in questo momento doloroso. Ed è lodevole che anche in una giornata come questa siano arrivati rilievi e indicazioni che ne confermano la grande competenza e la determinazione a superare questo difficile momento con la consueta professionalità” (ANSA).