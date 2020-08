Regionali: giù il sipario alleanze, Pd e M5s divisi in Puglia e Marche

ROMA. – Giù il sipario dopo sei giorni. Tanto è passato dalla ‘rivoluzione’ dei quasi 30 mila elettori 5 Stelle che, sulla piattaforma Rousseau, hanno chiesto al Movimento di allearsi alle amministrative anche con i partiti tradizionali, fino all'”ognun per sè”. Pd e M5s correranno separati alle regionali del 20 e 21 settembre. Ed è nelle Marche che l’idillio finisce ufficiosamente oggi.

“I 5 Stelle chiudono le porte a un’intesa con il centrosinistra, ma vinceremo comunque”, è la sentenza che il segretario del Pd marchigiano Giovanni Gostoli scrive su Facebook nel primo pomeriggio. Via ai titoli di coda. Già poche le speranze di un lieto fine, alta la posta in gioco, ora altissimo il rischio di perdere una terra che, con candidati così divisi, potrebbe passare al centrodestra.

Stesso finale si teme in Puglia: finora nessuna tregua né pace è stata firmata tra gli pseudo-alleati e mancano poche ore alla chiusura delle liste. A quel punto, un 4 a 2 per il centrodestra (se conquistasse Marche e Puglia, oltre a Liguria e Veneto in cui i sondaggi li danno in vantaggio) potrebbe far saltare il banco per la maggioranza e forse il governo stesso.

Al nord (e in alcuni comuni) invece c’è ancora speranza. Dopo il caso di Pomigliano d’Arco, l’Emilia-Romagna va in controtendenza ed è a Faenza, regno della ceramica con quasi 60 mila anime, che i 5 Stelle accettano di sostenere il candidato del Pd. Sarà quindi Massimo Isola, assessore uscente scelto da tempo dal centrosinistra, a correre per diventare sindaco. E il Movimento, che qualche giorno fa aveva annunciato che non sarebbe sceso in campo, farà campagna per lui.

Il miracolo potrebbe ripetersi a Vignola, 90 km più a nord in provincia di Modena. Non sarà un’alleanza ufficiale per via di ‘problemi tecnici’ nella formazione della lista, ma i 5S voteranno per Emilia Muratori, candidata di una coalizione Pd.

I nodi più ostici restano sulle regionali. Che nelle Marche e in Puglia un matrimonio “non s’ha da fare” si era intuito già ieri, ma l’intervista di Vito Crimi al Corriere della sera di oggi ha posto la definitiva pietra tombale. “La questione è chiusa da tempo” è l’affondo del capo politico del Movimento 5 stelle su un’eventuale intesa.

E la argomenta così: “Dove abbiamo fatto opposizione è difficile immaginare un percorso insieme”. Fino al colpo finale, quando molla gli ormeggi con i ‘co-inquilini’ del governo: con il Pd “non c’è alleanza strutturale”. Così come non c’è stata con la Lega, precisa forse a scanso di sospetti di un revival gialloverde.

E di fronte al dubbio che, così facendo, si tradisce la volontà della “base” che ha votato per le alleanze, Crimi spiega che la sua è stata la risposta alle richieste di quattro Comuni che hanno presentato un progetto ad hoc.

Fra i Democratici il fastidio diventa irritazione, ma Nicola Zingaretti mostra capacità zen. “Abbiamo visto un dibattito all’interno del M5s che rispettiamo, ma noi andremo avanti a combattere con tutti coloro che vogliono governare bene le regioni e non regalarle alla destra di Salvini”. E cerca di motivare i ‘suoi’: “Sono contento della coerenza del Pd”.

A tentare una mediazione in extremis è pure Luigi Di Maio: “Ritengo sia opportuno investire ogni energia per trovare degli accordi, laddove sia possibile”, dice il predecessore di Crimi, aggiungendo: “Non facciamoci tirare dentro in diatribe che non ci appartengono”.

Ma le chance sono ormai a zero. Lo ammette amaro, a nome dei Democratici, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: “La palla adesso è al M5s e da parte nostra c’è stanchezza, perché non è possibile che la tenuta del governo e la vittoria delle regionali sia un problema solo del Pd”.

Più tranchant, poco dopo, Gostoli: “Il M5s delle Marche è in mano a fanatici e nostalgici del governo con la Lega”. E accusa i vertici grillini, ricordando che le condizioni per un’intesa “c’erano tutte” finché il confronto “è stato bruscamente interrotto a dicembre con una decisione calata dall’alto da Di Maio”.

Aria tesa tra Pd e 5S anche su Bibbiano, la città emiliana guidata dal centrosinistra e protagonista di un’inchiesta sugli affidi ai bambini. “Forse abbiamo esagerato e generalizzato con le accuse, attribuendole a tutto il Pd”, ammette Crimi. Ma il timido dietrofront non convince i Dem.

“Servono scuse chiare, forti, vigorose”, chiede Andrea Marcucci, capogruppo del partito al Senato. E il Pd di Bibbiano va oltre: “La dignità non è per noi un valore negoziabile”, scrive in un messaggio rivolto a Zingaretti e al M5s.

(di Michela Suglia/ANSA)