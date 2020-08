La lunga scia di veleno contro i nemici di Putin

ROMA. – Litvinenko, Skripal, Politkovskaya, Nemtsov. É sempre più lunga la lista degli oppositori di Putin, tra politici, giornalisti e spie dissidenti, vittime di aggressioni misteriose. Avvelenati, ma anche uccisi in veri e propri agguati: un’ombra molto estesa sul ventennio dello Zar al Cremlino.

– Alexander Litvinenko, agente dei servizi segreti russi, lasciò l’incarico accusando Putin di essere il mandante di omicidi e attentati compiuti dall’intelligence per consolidare il suo potere. Rifugiatosi a Londra, morì in agonia nel noviembre 2006 tre settimane dopo aver bevuto un tè trattato con polonio-210 altamente radioattivo in un hotel di Londra. Dopo 10 anni le autorità britanniche sono arrivate ad accusare formalmente Mosca. Ma i russi hanno sempre negato, parlando di un’indagine motivata politicamente. Litvinenko, dal letto di morte, puntò da subito il dito contro il Cremlino.

– Nel 2018 l’ex spia Sergei Skripal e la figlia vengono ritrovati privi di sensi in una panchina nella città di Salisbury, nel sud dell’Inghilterra, e ricoverati in ospedale in condizioni critiche. La polizia parla di agente nervino Novichok. Anche in quella occasione Londra accusa Mosca di voler sopprimere Skripal, che nel frattempo ha iniziato a collaborare con le agenzie di intelligence europee. L’attentato viene attribuito a due agenti dei servizi di sicurezza russi. Mosca nega ogni addebito. Gli Skripal sopravvivono, ma il caso fa deteriorare ulteriormente i rapporti tra Russia e Gran Bretagna, diventata il soggiorno privilegiato di oppositori di Putin e oligarchi caduti in disgrazia.

– Il veleno appare molti anni prima in Ucraina, nel 2004. Viktor Yushenko, che sta conducendo una campagna contro un candidato alla presidenza sostenuto dalla Russia, si ammala gravemente dopo aver ingerito una quantità enorme di diossina. Sopravvive e vince le lezioni, ma rimane sfigurato in volto. I suoi sostenitori prendono di mira i servizi di Mosca.

– Anche la giornalista investigativa Anna Politkovskaya, uccisa a Mosca nel 2006, denunciò di essere stata avvelenata due anni prima con una sostanza diluita nel suo tè su un volo per Rostov. Ricoverata in ospedale, un’infermiera le confermò il tentativo di avvelenamento. Politkovskaya, con i suoi reportaje dalla Cecenia, aveva più volte denunciato il governo e l’esercito russi di crimini e abusi. Fu trovata nell’ascensore del suo palazzo, uccisa a colpi di pistola. Il mandante e l’esecutore sono ancora sconosciuti.

– Nello stesso modo viene ucciso Boris Nemtsov, la sera del 27 febbraio 2015. In un agguato per strada, nei pressi del Cremlino. Cinque ceceni vengono condannati, ma resta il mistero sul mandante. Nemtsov, vicepremier negli anni ’90 durante la presidenza Eltsin, di estrazione liberale, era diventato uno dei principali sfidanti di Putin in Parlamento. Condannando tra le altre cose l’intervento militare in Ucraina.