CARACAS – Este jueves, el director del centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas- FVM), Óscar Meza, informó que el país tiene dificultades para enfrentar a la educación a distancia debido a la falta de quipos y fallas constantes en la electricidad e internet.

Aseguró que esas complicaciones son las principales problemáticas que afectan a los docentes y a los profesores.

El experto indicó que Cendas realizó un sondeo acerca del costo para adquirir equipos básicos para poder ver clases en línea. Reveló que se necesitan 1.120,54 dólares.

Destacó que en el estudio se incluyó: costo de línea telefónica; internet (plan básico); wifi, computadora gama baja; impresora; datos móviles; un teléfono secundario y una planta eléctrica.

«El salario mínimo mensual es de $1, 49 y un docente ganará como máximo $ 10 o $15 muy poco. La gran mayoría no tiene esos mil dólares para poder sustituir los equipos viejos, por lo tanto la posibilidad de darle un seguimiento a los trabajos se dificulta. Pero no hay ninguna duda que se enfrentan muchas dificultades que no podemos resolver como el caso de la conectividad y la posibilidad de tener equipos más eficientes”, manifestó Meza.