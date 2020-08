(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Storico Spezia: la squadra ligure e’ promossa in serie A per la prima volta nella sua storia. E’ la conseguenza della finale di ritorno dei play off di B, giocata a La Spezia: dopo la vittoria dell’andata a Frosinone, per 1-0, la squadra allenata da Italiano ha perso 1-0 (gol di Rohden al 16′ st) ma e’ promossa in forza della miglior classifica della stagione regolare. (ANSA).