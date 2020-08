“Ora mi sento fuori”, Messi fa tremare il Barca

ROMA. – Fine di un amore. La parola non é scritta ufficialmente, il Barcellona fará di tutto per convincere Messi. Ma i profondi dubbi espressi a Koeman dall’argentino fanno tremare tutta la Catalonga. “Ora mi sento più fuori che dentro”, avrebbe detto l’asso argentino al nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman .

É un’indiscrezione di Rac1, principale emittente radio catalana informatissima sulle vicende del club, ma significativo che la societá si sia limitata a dire: “nessun commento sull’incontro di oggi tra il tecnico e il capitano”, tranne ricordare che il giocatore ha ancora un anno di contratto e far circolare ricostruzioni sui media spagnoli secondo cui Koeman avrebbe illustrato le sue idee al giocatore, e Messi per parte sua avrebbe espresso tutti i dubbi sul futuro e sulla crisi attuale.

Di sicuro é impossibile smentire che dopo 20 anni con quella maglia, di cui 16 in prima squadra, piú di qualcosa sia sia rotto. Ora sognano in molti: da Suning che non ha nascosto l’innamoramento per il 33enne campione argentino proiettandone l’immagine sul Duomo per la sua tv in Cina, al Psg che si gioca domenica la prima finale Champions e conta sulle finanze del suo presidente qatariota, fino al City di Guardiola, primo maestro della Pulce nel Barcellona dell’epoca d’oro.

Ma l’operazione ha i contorni dell’affare plurimilionario, tra clausola da pagare al Barca, ingaggio e commissioni: qualcuno ha calcolato la cifra finale in 700 milioni. Piú difficile immaginare ritorno di immagini e di vittorie, per un giocatore enorme con il Barcellona e sempre triste con l’Argentina.

D’altra parte, con quella maglia indossata sin da quando aveva 14 anni ed era una “pulce” davvero, ha battuto tutti i record: 444 gol in 485 partite di Liga, di cui 73 in una sola stagione (2011-2012), sei Palloni d’oro, miglior marcatore di Champions (115), per non dire tutti i primati di doppiette, triplette, assist, premi, titoli (10 scudetti, 4 Champions, 3 Supercoppe europee e 3 mondiali per club, per citare solo i più importanti), Di colpo, peró, tutto sta per finire, come fosse tramontata un’epoca.

Dopo le schermaglie autunnali per il rinnovo di un contratto giá ricchissimo (ultimo aggiornamento, tre anni fa) ma che doveva sancire “Barcellona a vita”, il rapporto tra Messi e la sua casa catalana, alla quale ha piú volte giurato fedeltá, si é rovinato con la pandemia: prima sono circolate le voci di trame dei dirigenti per screditare i giocatori con i social, poi allo scoccare della pandemia Messi é entrato in rotta di collisione con il club sul taglio agli ingaggi. Che alla fine é arrivato, ma per poter compensare i dipendenti in casa integrazione, senza alcuna aviditá, come Leo si é sentito dire dai dirigenti.

Nel frattempo traballava la presidenza Bartomeu, emergeva che il contratto dell’argentino prevedeva una clausola per liberarsi in qualsiasi momento pur di non andare in uno dei grandi campionati d’Europa. Poi, il disastro Champions: 8-2 del Bayern, via Abidal, via il tecnico Setien, elezioni anticipate, lotte intestine.

E il nuovo tecnico Koeman, che ieri alla presentazione aveva detto: spero Messi rimanga a lungo, ma chi sta qui deve essere felice, parleró con lui. Detto fatto, il dieci ha interrotto le vacanze, é tornato a Barcellona e ha parlato in luogo segreto con l’uomo che col suo gol, nella finale Campioni ’92, diede il via ai successi internazionali dei catalani.

“Non vedo il mio futuro al Barcellona”, le sue dure parole. Il contratto scade a giugno prossimo, il club si fa forte di questo, ma sa che nessuno puó trattenere Leo controvoglia, a parte le difficoltá finanziarie dei pretendenti. Ma di sicuro una storia di vittorie e amore é al capolinea.