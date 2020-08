ROMA. – E’ senatrice, piemontese e della Lega: è la quarta parlamentare che – a sorpresa – viene scoperta ad aver incassato (questa volta elargito dalla Regione Piemonte) il bonus Covid. A sorpresa, perché Marzia Casolati, 50 anni di Torino dove vive e ha una gioielleria (attività che risale a inizio ‘900 in Galleria Umberto I), non era mai stata tirata in ballo tra i cosiddetti ‘furbetti del bonus’.

Il conteggio si era fermato una settimana fa ai tre deputati (due leghisti e un pentastellato), più i due ‘senza nome’ – coperti dal diritto alla privacy garantito dal presidente dell’Inps Tridico – che quel contributo lo avevano chiesto, senza però ottenerlo.

Casolati, invece, i 1.500 euro previsti dalla Regione Piemonte per le imprese costrette alla chiusura per il lockdown, li ha ricevuti. Per lei, come per i suoi colleghi coinvolti, ovviamente, nessun illecito ma la solita questione – sollevata dai rispettivi partiti – di “opportunità”.

“Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati”, spiega in una nota il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che così – in un’unica soluzione – dà la notizia rendendone note anche le conseguenze. “Il provvedimento – aggiunge Romeo – è stato già accettato e condiviso dalla diretta interessata”.

“Anche se non è stato commesso alcun illecito – precisa – e il contributo è stato già da tempo completamente restituito, non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio”.

Casolati, arrivata al Senato due anni fa dopo una lunghissima militanza nella Lega (attualmente fa parte della commissione Politiche europee, di quella straordinaria sui diritti umani e della commissione d’inchiesta sul femminicidio), riaccende così i fari sulla vicenda dei sussidi Covid intascati, non solo dai (pochi) parlamentari, ma anche da circa 2.000 consiglieri comunali e regionali.

Tuttavia, a circa una settimana dall’audizione di Tridico a Montecitorio, nuovi sviluppi non se ne vedono e la gogna politico/mediatica sulla vicenda sembra essere andata in ferie. Di certo, le cronache consegnano una serie di ‘passaggi del cerino’ tra Inps, Garante della privacy e Parlamento. Tutti impegnati in un fitto scambio di conversazioni tese a chiedersi l’un l’altro chiarimenti e precisazioni.

Al momento, nessuno ha dato una risposta definitiva sui nomi dei ‘furbetti’ che potrebbe arrivare, ancora una volta, in un’audizione (di prossima convocazione) della commissione Lavoro della Camera. Questa volta però, auspicano in molti, “con nomi e cognomi” di tutti quelli coinvolti.