(ANSA) – CARONIA (MESSINA), 21 AGO – “Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare. Lo stavano cercando così a mio figlio?”. Lo scrive su Facebook Daniele Mondello, il padre di Gioele, che aggiunge: “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo”. Il filmato postato su Fb sembra mostrare un cameraman che sta riprendendo il cammino di un militare per realizzare, probabilmente, un ‘video di copertura’ per servizi di un telegiornale o di una trasmissione televisiva.(ANSA).